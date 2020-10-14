شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2٫23 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 2٫05 ريال، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 2٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.14 وبين مستوى المقاومة هو 2.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد