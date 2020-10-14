شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 4٫20 ريال، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 4٫196 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 4٫20 ريال، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل مرة أخرى في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4٫10 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 4٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط