شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1٫599 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫50 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط