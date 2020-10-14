79 % يعملون عن بُعد في الإمارات بسبب «كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت شركة «سينا» الشرق الأوسط أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة الطلب على سرعات الاتصالات الكبيرة وحركة مرور البيانات الضخمة وتغيير أنماطها؛ حيث تحول ملايين من الأفراد إلى العمل من المنزل والتعليم الافتراضي والرعاية الصحية عن بُعد والترفيه وغيرها من المجالات.

وقال عز الدين منصوري، مدير عام «سينا» الشرق الأوسط لـ«الخليج» خلال مؤتمر افتراضي: إن شبكات الجيل الخامس ستعزز وتسرع من آليات العمل عن بُعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها تتميز بسرعات فائقة غير مسبوقة على صعيد التنزيل، وستكون الشبكة قادرة على التعامل مع المزيد من الأجهزة والأشخاص والآلات والتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة مقارنة مع شبكة الجيل الرابع.

وتوقعت شركة «سينا»، المتخصصة في مجال معدات وبرمجيات وخدمات الاتصالات، أن يعمل نحو 79% من البالغين في الإمارات عن بُعد في أعقاب جائحة «كوفيد-19»؛ لذا ستعمل شبكات الجيل الخامس على تعزيز وتسهيل العمل المرن، مع دعم منصات مؤتمرات الفيديو مثل «زووم وويبكس» وغيرها.

وقال منصوري: إن مشغلي الاتصالات في الإمارات والمنطقة يواصلون عن كثب خطط نشر وتسريع شبكات الجيل الخامس ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، فمن المتوقع تنشيط 45 مليون اتصال مدعوم بشبكة الجيل الخامس 2025 عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمثل 6% من إجمالي اتصالات الهاتف المحمول في المنطقة.

وأشار منصوري إلى أن استطلاعاً حديثاً أجرته شركة «سينا» قد كشف أن 75٪ من المشاركين في دولة الإمارات اتخذوا خطوات لتحسين الإنترنت في منازلهم منذ الإغلاق، فيما اتخذ مقدمو الخدمات خطوات خاصة لإعداد شبكاتهم للتكيف؛ لتلبية الطلب على سرعات انتقال البيانات بشكل كبير حالياً.

وتوقع خبراء في شركة «سيينا» أن تكون المدن الذكية أكبر القطاعات المستفيدة من شبكات وتقنيات الجيل الخامس في الإمارات إضافة إلى قطاعي النفط والغاز والصناعة، مشيرين إلى أن العامل الأكبر، وباستثناء «كوفيد-19»، في تسريع انتشار هذه الشبكات سيعتمد على تطوير حالات الاستخدام للشركات والأفراد.

من جانبه قال يورغن هاثير رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «سيينا» خلال المؤتمر: إن تقنية الجيل الخامس ستعزز مشاريع المدن الذكية في الإمارات خصوصاً وأن التقنية تدعم الاستفادة من كمية البيانات الضخمة التي ستولدها المدن علاوة على تشغيل سيارات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء وحركة المرور وغيرها.