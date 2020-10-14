7 مؤشرات إيجابية لهيكل الدخل التشغيلي للنظام المصرفي الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد هيكل الدخل التشغيلي للنظام المصرفي في الدولة 7 مؤشرات إيجابية خلال عام 2019، عكست في مجملها القوة الكبيرة التي يتمتع بها النظام الذي بات يتصدر قائمة الأكثر كفاءة مقارنة مع مثيلاته من أنظمة في منطقة الخليج، والشرق الأوسط.

وكان النمو الذي سجله النظام المصرفي الإماراتي على مستوى الدخل التشغيلي والذي وصلت نسبته إلى 7.2% خلال عام 2019 أحد أبرز التطورات الإيجابية المتحققة التي شملت أيضاً ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.8% والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 20.8% وذلك وفق إحصاءت الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي .

وشهدت المصروفات التشغيلية للنظام المصرفي الإماراتي زيادة في عام 2019 بنسبة 0.9% .. فيما انخفضت نفقات أماكن العمل بشكل كبير بدعم من عمليات الاندماج التي شهدها النظام، ما ساهم أيضاً في تحسن الكلفة إلى الدخل بنسبة 33.8% بحسب الإحصاءت ذاتها.

واستمرت مستويات المخصصات كما هي على مدار عام 2019 إذ بلغ إجمالي تغطية المخصصات المحددة 62.4%.. بينما وصل إجمالي تغطية المخصصات العامة 92% في نهاية عام 2019 .

وانعكست حصيلة هذه التطورات الإيجابية على مستوى ربحية النظام المصرفي الإماراتي الذي ظل محافظاً على نسب نمو جيدة، حيث بلغ صافي أرباحه خلال عام 2019 نحو 45.3 مليار درهم، كما سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 1.6%. (وام)