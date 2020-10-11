شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة لازوردي يُوصي يزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه اليوم بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فقد تقرر زيادة رأس المال بقيمة 143.3 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الزيادة جاءت لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة طاقتها التشغيلية وخفض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.

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وأوضحت أن أحقية أسهم الزيادة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وتحولت لازوردي لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وحققت صافي خسارة بلغ 66.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 67.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.