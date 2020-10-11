شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية اندماج ملزمة تقضي باستمرار الأهلي وانقضاء سامبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البنك الأهلي التجاري أمس اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، واتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأشار البنك الأهلي في بيان على (تداول) إلى أنه بموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأوضح أنه عند إتمام الاندماج فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيصدر البنك الأهلي أسهما جديدة لمساهمي مجموعة سامبا. وسيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي، وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على (0.739 سهما) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليارات سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي، بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.50 ريالا كما في تاريخ 8 أكتوبر 2020، وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان (11 اكتوبر 2020).

ويبلغ تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج 28.45 ريالا، وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال. ويمثل التقييم زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ 27.5 ريالا كما في تاريخ 8 أكتوبر 2020، وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريالا في تاريخ 24 يونيو 2020 (وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية).

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ويعكس معامل المبادلة قيمة تمثل 1.20 ضعف القيمة الدفترية الملموسة للمجموعة سامبا كما في تاريخ 30 يونيو 2020، وذلك بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.5 ريالا كما في تاريخ 8 أكتوبر 2020.

وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليين ما نسبته 67.4% من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6% من رأس مال البنك الدامج.

وسيمثل المساهمون الكبار في البنك الدامج المساهمين صندوق الاستثمارات العامة بنسبة ملكية تبلغ 37.2%، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة ملكية تبلغ 7.4%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 5.8%.

وأشار البنك الأهلي إلى أنه لن يكون هناك تغير مباشر في أعمال البنكين فيما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان، حيث سيستمر كلا البنكين بتسيير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج، ولا يتوقع أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه تسريح للموظفين بصفة إجبارية.