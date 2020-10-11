شكرا لقرائتكم خبر مؤشر الأسهم فوق مستوى 8500 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس 100.71 نقطة، مخترقا مستوى مستوى 8500 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2019، ليقفل عند مستوى 8513.26 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.1%، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، أنعام القابضة، معدنية، بحر العرب، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، الأهلية، الكثيري، اتحاد الخليج، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.61%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، كهرباء السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الإنماء، معدنية، الراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 206.33 نقطة ليقفل عند مستوى 14794.62 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 860 ألف سهم تقاسمتها 1648 صفقة.