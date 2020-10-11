تقدم محادثات معالجة مستحقات الكهرباء مع الحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الشركة السعودية للكهرباء إحراز تقدم المحادثات بمعالجة الالتزامات المالية المستحقة مع الجهات الحكومية المعنية.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان على موقع تداول إن هناك تقدما في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وأوضحت الشركة أنه من المبكر تحديد الأثر المالي على الشركة، إلا أنه في حال انتهاء المحادثات إلى اتفاق وصدور الموافقات اللازمة فمن المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على الاستدانة وتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم، مبينة أنها ستعلن عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص حال حدوثها.

وذكرت السعودية للكهرباء في يناير الماضي تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءا من العام المالي 2019، وقد أقر بموجبه تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 بمبلغ وقدره 65.04 مليار ريال.