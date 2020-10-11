شكرا لقرائتكم خبر زين السعودية تخفض رأسمالها 23% لإطفاء خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 5837.3 مليون ريال إلى 4487.3 مليون ريال وبنسبة 23 % عن طريق إلغاء 135 مليون سهم لإطفاء معظم الخسائر المتراكمة.

وأكدت الشركة في بيان على موقع تداول أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

تفاصيل خفض رأس المال:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال ليصبح على النحو الآتي: