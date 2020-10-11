شكرا لقرائتكم خبر زين السعودية تخفض رأسمالها 23% لإطفاء خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الشركة في بيان على موقع تداول أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.تفاصيل خفض رأس المال:
الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال ليصبح على النحو الآتي:
- رأس المال قبل التخفيض: 5,837,291,750 ريالا
- رأس المال بعد التخفيض: 4,487,291,750 ريالا
- عدد الأسهم قبل التخفيض: 583,729,175
- عدد الأسهم بعد التخفيض: 448,729,175
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 135,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم
- تاريخ التخفيض: بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
كانت هذه تفاصيل خبر زين السعودية تخفض رأسمالها 23% لإطفاء خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.