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وزارة التجارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمؤسسة تجارية وثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المدانين في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، والعمل لحسابه الخاص في تجارة التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمنا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب سجلها التجاري، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

يذكر أن وزارة التجارة نشرت خلال الأشهر الماضية تسعة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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