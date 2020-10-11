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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5071 جولة رقابية تفتيشية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة. وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معا للرصد»، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911». يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معا للرصد»، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911».

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