شكرا لقرائتكم خبر القطاع الصناعي يوظف 1735 سعوديا ويستغني عن 633 أجنبيا في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة، في إحصائية لأهم المؤشرات الصناعية لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد العاملين السعوديين الجدد في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بلغ 1735 عام ال، مقابل انخفاض في عدد العاملين الوافدين بمقدار 633 عاملا.وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر بلغ 9445 منشأة، بزيادة 88 منشأة، مقارنة بشهر أغسطس من هذا العام والبالغ عدد المنشآت فيه 9357 منشأة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن نتائج القطاع في شهر سبتمبر إيجابية وممتازة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية.
وأضاف أن القطاع الصناعي واصل نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليارات ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافدا.
وتابع في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أننا سنواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.
إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء :
- سبتمبر 9357 منشأة
- أغسطس 9357 منشأة
- الزيادة 88 منشأة
أبرز تغيرات القطاع خلال سبتمبر:
- ارتفاع عدد العاملين السعوديين 1735 عاملا
- انخفاض في عدد العاملين الوافدين 633 عاملا
- عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 مصنعا
- عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي 53 مصنعا
- حجم استثمارات المصانع الجديدة 8.7 مليارات ريال
- مواد البناء 1919
- صناعة المعادن 1607
- الأغذية 4
- منتجات البلاستيك والمطاط 1253
- الأثاث والمعدات 632
- الكيماويات المتخصصة 531
- الكيماويات الأساسية والمتوسطة 386
- السيارات 160
- منتجات تكرير النفط 112
- الأجهزة والمستلزمات الطبية 46
- الأدوية 69
- مصادر الطاقة المتجددة 7
- الصناعات البحرية 5
- الطيران 4
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