شكرا لقرائتكم خبر القطاع الصناعي يوظف 1735 سعوديا ويستغني عن 633 أجنبيا في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد تراخيص المصانع الجديدة في السعودية خلال شهر سبتمبر 2020 ، نحو 98 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 8.7 مليارات ريال، بحسب إحصائية شهرية صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية لأهم المؤشرات الصناعية لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد العاملين السعوديين الجدد في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بلغ 1735 عام ال، مقابل انخفاض في عدد العاملين الوافدين بمقدار 633 عاملا.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر بلغ 9445 منشأة، بزيادة 88 منشأة، مقارنة بشهر أغسطس من هذا العام والبالغ عدد المنشآت فيه 9357 منشأة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن نتائج القطاع في شهر سبتمبر إيجابية وممتازة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية.

وأضاف أن القطاع الصناعي واصل نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليارات ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافدا.

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وتابع في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أننا سنواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء :

سبتمبر 9357 منشأة

أغسطس 9357 منشأة

الزيادة 88 منشأة

أبرز تغيرات القطاع خلال سبتمبر:

ارتفاع عدد العاملين السعوديين 1735 عاملا

انخفاض في عدد العاملين الوافدين 633 عاملا

عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 مصنعا

عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي 53 مصنعا

حجم استثمارات المصانع الجديدة 8.7 مليارات ريال

المنشآت الصناعية حسب نوع النشاط: