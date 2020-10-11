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كما تم إنذار وإغلاق 35 محلا مخالفا لقرارات التوطين والاشتراطات البلدية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 53 مخالفة لنظام العمل سجلتها الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين على محال الاتصالات، ومعارض السيارات، والأسواق الشعبية، والمنشآت الصحية، وبعض المراكز التجارية المعروفة.كما تم إنذار وإغلاق 35 محلا مخالفا لقرارات التوطين والاشتراطات البلدية.

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