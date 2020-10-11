شكرا لقرائتكم خبر عن دعم كبير لمشاركة "السيناويات" بمعرض تراثنا..والمشاركات: فرصة لترويج منتجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معرض تراثنا إقبالا كبيرا من الجمهور على منتجات الهاند ميد والتطريز اليدوي، والذي يشهد مشاركة كبيرة من العارضين هذا العام، وعقب افتتاح المعرض للجمهور أمس، تنوعت عمليات الشراء للقطاعات المختلفة لكن أجنحة التطريز اليدوي أخذت نصيبا كبيرا من الجمهور.

كما التقطت عدسة فيديو 7 باليوم السابع، عددا من النساء السيناويات المشاركات بمعرض تراثنا هذا العام، إذ قالت "فتحية" من شمال سيناء بمدينة بئر العبد وتعرض منتجاتها بمعرض تراثنا، إنهم يتمتعوا بتراث قيم من الملابس اليدوية المصنعة والمطرزة لها وضع خاص ونعمل على تطويرها دائما لملابس معاصرة.

وأضافت، نتميز بمأكولاتنا الطبيعية من الزيت الزيتون البكر والهريسة والزعتر والتمر والعجوي التي تعطي نسب مناعة عالية داخل الجسم وغيرها من المأكولات، ويعد معرض تراثنا من أجمل المعارض، كما أن وزارة التضامن التي ساعدت في عرض مشغولات المرأة من سيناء داخل المعرض "فارشين لسيناء الأرض ورد" وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا وشرطتنا.

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وقالت "زينة"، التي تعرض شغل العبايات العربية وعددا من قطع الملابس التي تحمل الطابع السيناوي المطرزة يدويا، إن الدولة تقدم لهم الدعم وتحديدا المرأة في سيناء من إتاحة فرص لتسويق منتجاتهم وتشجيعا منه على مشاهدة منتجاتنا من الحرف اليدوية وتنميتها.

بدورها، قالت "سناء"، إنها ومعها عدد من الفتيات في سيناء يعملوا على التطريز البدوى من التراث القديم ويقوموا بتجديده وتطويره، وبذلك تجد النساء فرصا جديدة للعمل بدافع تسويقها.

وتقول "خلود"، وهي إحدى الفتيات وتقوم بعرض منتجاتها اليدوية داخل معرض تراثنا بأرض المعارض، إنها تشكر الرئيس والدولة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة على دوره البارز في دعمهم الدائم لدخول المعارض وتسويق الحرف والمشاريع وتصديرها للخارج.