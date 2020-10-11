شكرا لقرائتكم خبر عن 617 ألف مركبة من بينها 48 الف" زيرو" مؤمن عليها إجباريا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف آخر تقرير صادر عن مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر سبتمبر 2020، حيث أكدت التقارير أن إجمالى عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 617الف 868مركبه - كانت فى الشهر السابق كانت بلغت 526الف 745مركبه- من بينهم 48الف 170 مركبه "زيرو" و2116 مركبة جمرك و308 مركبه هيئة دبلوماسية المركبات الزيرو.

أورد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها قد بلغت 20 الف و623 سيارة بينما الدراجات النارية 18 الف و608دراجه اما النقل 3الاف 180 سيارة اما الأجرة دراجة نارية 4 الاف 190 أما الاتوبيس الخاص 596 سيارة اما المقطورة 99 أما المعدة الثقيلة 20 معدة والاجرة سياحه 21 سيارة.

أورد التقرير أيضا أن عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 83 مركبة من بينها 8 سيارات كهرباء ملاكى و 74 ترخيص مؤقت وسيارة اتوبيس عام أما الغاز الطبيعى 32من بينها 6 سيارات ملاكى و3 سيارات نقل و6 سيارات أجرة وسيارة أتوبيس خاص و16 اتوبيس عام أما السولار 108 الاف 835 مركبة أما البنزين /غاز طبيعى فقد بلغت عدد المركبات 7الاف 34 مركبه من بينها 1035 ملاكى و5885 أجرة .

سنوات الصنع والمخزون.

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من الملاحظ فى تقرير شهر سبتمبر أن مخزون السيارات من إنتاج 2018 قد إنتهى حيث أورد التقرير أن عدد المركبات من إنتاج 2019 بلغت 4046 مركبه من بينهم 427 سيارة ملاكى و3170 دراجه نارية و321 أجرة دراجة نارية و87 نقل و14 أتوبيس عام ومقطورة 3و7 معدة ثقيلة أما طرازات 2020 فقد بلغت عددها 27الف 484 مركبه من بينها 6الاف 874 سيارة ملاكى و15الف 177 دراجة نارية و38865 أجرة دراجة نارية و719 نقل و291أتوبيس خاص أما طرازات 2021فقد بلغت عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها 16الف 640من بينها 13الف 322سيارة ملاكى و261دراجه نارية و2374 نقل و303 أتوبيس خاص و40 اتوبيس عام.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر أغسطس 2020( التقرير السابق ) فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 526الف 745مركبه من بينهم 43الف652 مركبة "زيرو" 526 ألف و745 مركبة من بينها 43 ألفا و652 "زيرو"من بينها 17 ألفا و456 سيارة و17 ألفا و943 دراجة نارية و2851 نقل

جدير بالذكر أن عدد المركبات الصادر لها وثائق تأمينية و تم ترخيصها الشهر السابق (يوليو ) كانت 487.263 مركبه من بينها 41.839 " زيرو" و17.695 سيارة ملاكى.