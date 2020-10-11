شكرا لقرائتكم خبر عدادات ذكية تنبه 950 ألف عميل باستهلاكهم المرتفع للمياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية نجحت عبر مزاياها التقنية والعملية في تنبيه العملاء باستهلاكهم المرتفع، بعد انتهائها من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي، والربط المرحلي للعملاء بخاصية الرسائل التنبيهية الأسبوعية للاستهلاك المرتفع.

وأوضحت الشركة أن عدد العملاء المرتبطين بخاصية الرسائل التنبيهية بلغ حتى الآن 950 ألف عميل في مختلف مناطق المملكة، وبمتوسط قارب 36 ألف رسالة أسبوعية تنبيهية بالاستهلاك المرتفع لحث العملاء على التفاعل مع الرسالة وتحديد المسببات المؤدية لذلك سواء من تسربات داخلية أو سلوكيات في الاستخدامات اليومية.

وبينت الشركة أن نسبة استجابة العملاء مع الرسائل التنبيهية الأسبوعية بلغت 78,5%، حيث قام العملاء المستجيبون للرسائل التنبيهية بتعديل نمط الاستهلاك الأسبوعي من خلال معالجة مسببات الارتفاع، والذي نتج عنه تحقيق انخفاض في معدلات الاستهلاك الشهرية بمتوسط بلغ 39% لكل عميل.

وأوضحت الشركة أن تأثير ذلك على المنظومة التشغيلية كان واضحا بتحقيق وفرة أسبوعية في الكميات الموزعة بلغ في المتوسط أكثر من 820 ألف م3 لكل أسبوع.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة جاءت بعد استكمالها دائرة الربط الالكترونية لمنظومة العدادات الذكية بنسبة 86% على مستوى المملكة وبقراءات لاسلكية دون تدخل بشري وصولا لأنظمتها الموحدة على مستوى المملكة، والوصول إلى نسبة 96% من منظومة الربط الالكترونية نهاية العام الجاري 2020م، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم زيادة عدد العملاء المرتبطين بالرسائل التنبيهية للاستهلاك المرتفع إلى أكثر من 1,5 مليون عميل نهاية العام الجاري 2020م، لدعم تحكم العملاء بمعدلات استهلاكهم الأسبوعية.

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وأضافت الشركة أن عدادات المياه الذكية أثبتت فعاليتها في توعية العملاء وحثهم على تغيير نمط استهلاكهم، بالإضافة إلى دورها الكبير في تحقيق وفرة مائية نتيجة تفاعل العملاء معها، ورفع كفاءة الأداء التشغيلية وتعظيم الاستفادة من كافة الممكنات المتاحة لتحقيق التميز التشغيلي، المحافظة على الموارد المائية، المساهمة في تقليل معدل استهلاك الفرد في المملكة من خلال تفاعل العملاء في خفض معدلات الاستهلاك بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات الصحية المرشدة وتغيير سلوكيات الاستخدام اليومية، دعما للاستدامة المائية في المملكة.

وجددت الشركة حرصها على تنفيذ خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة كافة واستكمال دائرة الربط الالكتروني لها، وتفعيل مزاياها الذكية، واستكمال برامجها وخططها للوصول إلى مستهدفاتها في توعية العملاء بأهمية المياه والمحافظة عليها وتعظيم الاستفادة منها.

العدادات الذكية