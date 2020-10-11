شكرا لقرائتكم خبر 1.8 مليار لـ 10.4 ملايين مستفيد من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس مبلغ 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم تمثل مخصص دعم شهر أكتوبر الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي الايداعات منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 إلى 82.3 مليار ريال.

وأوضح البرنامج في إحصائيته الشهرية أمس أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين بلغ 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19.2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة 575 مليـون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 90%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكـور المستقلون 44%، موضحا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

إجمالي المستفيدين 10.4 ملايين

عدد أرباب الأسر 2 مليون

عدد التابعين 8.1 ملايين

عدد المستقلين 229 ألف مستفيد

أرباب الأسر

الذكور 96%

الإناث 4%

المستقلون