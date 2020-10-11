شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 11-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 31 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم بلتون المالية القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ريكاب للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، بي انفستمنتس القابضة، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للفنادق، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بنك الكويت الوطني-مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر لصناعة الكيماويات، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للألومنيوم، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 543.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.31%، والعرب على 11.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 41.8 مليون جنيه، 86.9 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 120.2 مليون جنيه، 962.4 ألف جنيه، 16 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

Advertisements

- راود السياحة-رواد بسعر إغلاق 22.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.10%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 18.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مدينة نصر للإسكان التعمير بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%.

- اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 14.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 12.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 28.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.67%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 25.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.862 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.160جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.89%.