شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 11-10-2020.. المؤشر الرئيسي يربح 1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.





إيقاف تداول 31 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 31 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم بلتون المالية القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ريكاب للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، بي انفستمنتس القابضة، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للفنادق، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بنك الكويت الوطني-مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر لصناعة الكيماويات، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للألومنيوم، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.





البورصة تربح 1.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 543.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.31%، والعرب على 11.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 41.8 مليون جنيه، 86.9 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 120.2 مليون جنيه، 962.4 ألف جنيه، 16 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.

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وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

ليفت سلاب

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيدة، بسجل قيد شركات الاستشارات المالية المرخص لها، للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لسهم الشركة بغرض الاستحواذ على 85.255 % من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى.

العربية لإدارة وتطوير الأصول

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على دراسة تقسيم السهم إلى 5 أسهم كاقتراح، وعلى أن يوافى المجلس بعدة عروض بخلاف العرض المقدم من مكتب الدكتور زكي هاشم للاستشارات القانونية للمفاضلة بينهم، فيما رفض مجلس إدارة الشركة العرض المقدم من شركة GEM Paris لعدم مناسبته للشركة أو لسوق الأسهم المصرية.

سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال وشقيقتها برايم سبيد ميديكال، قد قررا تأسيس شركة معامل مصر للخدمات الطبية تحت شعار "معامل مصر..لأهل مصر"، لإنشاء 100 فرع بتكاليف استثمارية قدرها 150 مليون جنيه خلال عام؟

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 609 ألف سهم، 50 ألف سهم، 792.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 581.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 36.8 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 150 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.6 مليون سهم.