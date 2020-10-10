شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال" تعلن بيع 40.1 ألف قنطار قطن بمزادات والترسية لشركات قطاع خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات تنفيذ منظومة تداول القطن الجديدة والتى تطبق فى 4 محافظات لموسم 2020-2021.

وأظهر التقرير بحسب بيان الوزارة اليوم، أن كميات القطن المباعة ضمن منظومة التداول الجديدة حتى 7 أكتوبر الجارى بلغت 40.1 ألف قنطار فى محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية، وهى إجمالى الكميات الواردة لمراكز التجميع بتلك المحافظات.

كما بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى الآن 33432 كيس لتعبئة الأٌقطان بها، وذلك من خلال مراكز التجميع البالغ عددها 50 مركزا فى الأربع محافظات (الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية).

فى الفيوم، تم استلام 18333 كيس من المزارعين بوزن 21.6 ألف قنطار، أما فى بنى سويف فقد تم استلام 11613 كيس بوزن 13.9 ألف قنطار, وذلك منذ بدء المنظومة الجديدة فى المحافظتين فى الأول من سبتمبر الماضى والتى تستمر بهما حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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وفى محافظة الشرقية، تم استلام 3632 كيس بوزن 4.6 ألف قنطار منذ بدء التداول وفقا للمنظومة الجديدة فى 15 سبتمبر الماضى والتى تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وفقا للتقرير، فازت شركات القطاع الخاص بجميع المزادات التى تم إجراؤها ضمن المنظومة الجديدة لتداول القطن، حيث بلغ متوسط سعر بيع للقنطار فى الفيوم وبنى سويف 1805 جنيهات، أما فى الشرقية فقد بلغ متوسط سعر بيع القنطار 2050 جنيها.

كانت اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحرى (صنف جيزة 94)، و20% لأقطان الوجه القبلى (صنف جيزة 95) عن السعر العالمى للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء بمراكز التجميع، وإجراءات مزادات عليها، بما يضمن سعر مناسب للمزارعين، حيث يحصل المزارع على 70% من مستحقاته من الشركة الراسى عليها المزاد فى اليوم التالى للمزاد، والباقى 30% خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافى والرتب.

وتسهم المنظومة الجديدة فى تحسين نظافة القطن وجودته، وبالتالى زيادة صادراته بأسعار مرتفعة.