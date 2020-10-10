شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو يسجل 22 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت 10-10-2020، استقرارا فى السوق المحلية، حيث سجل الكيلو من المزرعة 22 جنيها حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن 21 - 22 جنيها فى المزرعة مع بداية الأسبوع، موضحا أن أسعار المستهلك تتراوح بين 25 - 27 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم صافى تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض فى المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

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َكانت وزارة الزراعة نفت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وأن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، موضحةً أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.

وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلي بقيمة 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، ليصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة في 9 مناطق جديدة، حيث تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.