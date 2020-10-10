شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء عودة صعود المؤشر الرئيسى للبورصة.. أبرزها القطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضى زيادة فى اهتمام المستثمرين بأسهم المؤشر الثلاثينى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، مرجعاً سبب ذلك إلى 3 أسباب وهى؛ أولاً حركة دوران الاستثمارات بين المؤشرات، حيث صعد المؤشر السبعينى بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولذا دفع تشبع أسهمه بالأرباح إلى اتجاه المستثمرين للدخول فى أسهم جديدة، ثانياً صعود القطاع العقارى بالمؤشر الثلاثينى، وهو قطاع قيادي، وسبب هذا الصعود العرض الذى تلقته شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لشراء حصة من محفظة أراضيها، وهو ما يعنى عودة انتعاش القطاع العقارى مرة أخرى، الأمر الذى أدى إلى السبب الثالث للصعود وهو عودة الاهتمام بسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التى تمتلك أكبر محفظة أراضى.

وجدد "الشهيدى"، نصيحته للمستثمرين بمراجعة القيم العادلة للأسهم التى ارتفعت بشكل كبير، حتى لا يقعوا بفخ شراء أسهم مرتفعة بقوة ولكنها غير مدفوعة بنتائج أعمال ومراكز قوية، مطالباً باستغلال الطفرة الحالية التى حدثت فى الأسهم الصغيرة لتشجيع الأفراد على الاستثمار بالبورصة المصرية مع زيادة وعيهم لقيم الشركات ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية، ولذا يمكن البدء ببرنامج الطروحات الحكومية بشركات جديدة تكون جاذبة للمستثمرين، خاصة فى الوقت التى تتزايد فيه تنافسية الاستثمار بالبورصة، حيث انخفضت أسعار الفائدة، وتوقف إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن ملاذات أخرى للأسهم.

وحول توقعه أداء المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الفترة المقبلة، استبعد "الشهيدى"، إمكانية التنبؤ بالمستوى المستهدف للمؤشر، فى ظل عدم اختباره مستويات مقاومة هامة، وربط إمكانية التوقع بالمستوى المستهدف للمؤشر فى الأجل المتوسط، بتجاوزه مستوى 12 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11326.98 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2006.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 2932.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.46% مغلقًا عند مستوى 13178.95 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1049.56 نقطة.