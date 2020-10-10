شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة "رجال الأعمال" تشارك فى إعداد المناهج التعليمية بكليات الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، عن اتفاق الجمعية مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، على المشاركة في إعداد المناهج التعليمية لطلبة الكلية، بهدف توافر احتياجات سوق العمل بالمناهج الدراسية، على أن يعقد لقاء في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل لمناقشة تصورات رجال الأعمال التي سيتم تضمينها بالمناهج، كما سيتم مناقشة وضع آلية لتدريب طلبة الكلية في شركات أعضاء الجمعية.

وأضاف "فوزى"، لـ"الخليج 365"، أن 4 لجان من جمعية رجال الأعمال وهم الصناعة والتشييد والبناء والطاقة والنقل قد عقدوا اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة وكذلك الربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الأبحاث في وضع وتحقيق الرؤية لمتخذ القرار، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والانتاج والإدارة للباحثين.

وسبق أن وقع نهاية الشهر الماضي، بروتوكول تعاون ثلاثى بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية، بهدف التنسيق بين الجامعة والجمعية لتحقيق ربط المجتمع الأكاديمى والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل بجانب المساهمة في حل مشاكل الصناعة من خلال البحث العلمي والاستفادة من بيوت الخبرة التي تزخر بها جامعة عين شمس في مجالات عديدة.

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وأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة توقيع البروتوكول جاءت من الجمعية نظراً للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري بكافة قطاعات وأيضا نظراً لتغير احتياجات سوق العمل، حيث يهدف البروتوكول إلى الربط بين الرسائل العلمية(ماجيستير ودكتوراه) وبين الدراسات الفنية المتخصصة التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية المختلفة بحيث يتم استفادة الدارس والمجتمع على حد سواء، وأيضا الربط بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين من خلال تحديث المناهج الدراسية بالكليات المختلفة وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن هدف البروتوكول هو وضع الرسائل العلمية والبحثية على أرض الواقع بما يناسب سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنه يتيح لمجتمع رجال الأعمال وضع رؤية في محتوى المناهج التعليمية للحصول على جيل من الخريجين متوافق مع احتياجات سوق العمل، علاوة على التعاون بين اللجان التخصصية والقطاعية بالجمعية ونظيرتها فى مختلف كليات الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بين الأطراف المعنية.