شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار زيادة فى واردات مصر من الأبقار الحية يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية منها نحو 16 مليونا و373 ألف دولار في شهر يوليو الماضى، مقابل 8 ملايين و227 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 8 ملايين و146 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 908 ملايين و242 ألف دولار في يوليو ماضي، مقابل مليار و424 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 516 مليونا و137 ألف دولار.

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وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 62 مليونا و292 ألف دولار، مقابل 70 مليونا و132 ألف في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 ملايين و840 ألف دولار، يليها التفاح الطازج بقيمة 4 ملايين و751 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و882 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و131 ألف دولار، ثم واردات دقيق القمح بقيمة 72 ألف دولار في يوليو الماضين مقابل 251 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8%.