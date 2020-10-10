شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على اجتماع شهرى لرئيس هيئة الاستثمار مع مستثمرى الصعيد لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على عقد اجتماع شهرى مع مستثمرى الصعيد، للتعرف على مشاكلهم، ومقترحات حلولها، وكذلك مناقشة أى طلبات لتحفيز الاستثمار بالصعيد، جاء ذلك بعد لقائه مع 3 من رؤساء جمعيات المستثمرين بالصعيد، أمس الخميس، وهم محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان بمقر الجهاز بصلاح سالم.

وقال سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن رؤساء 3 جمعيات مستثمرة بالصعيد طالبوا دون موعد مسبق لقاء المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، والذى رحب بهم فى مكتبه، وعرضوا عليه مشاكل الاستثمار بالمناطق الصناعية فى الصعيد، وأبدى رئيس الهيئة تجاوبه مع مطالب المستثمرين، ووعد بحلها، كما وعد بزيارة المناطق الصناعية بمحافظة أسوان للتعرف على المشاكل التى تواجهها على أرض الواقع.

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وأضاف "مصطفى"، لـ"الخليج 365"، أن أبرز التحديات التى تواجه المناطق الصناعية هى المرافق وأسعار الأراضي، موضحا أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تعانى من ضعف المرافق والبنية التحتية، حيث انشأت عدة مصانع ومعطلة عن العمل بسبب عدم توافر محولات كهرباء تكفى لتشغيلها، وكذلك عدم توافر مياه منذ 4 أشهر، رغم محاولات محافظ أسوان توفير "تنكات" مياه للمصانع إلا أنه يجب توفير مصدر مياه دائم للمصانع، فيما تواجه المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة أزمة ارتفاع أسعار الأراضى، حيث توفر الحكومة سعر متر الأرض بمرافق خارجية مقابل 415 جنيها للمتر، وبهذا تصل تكلفة سعر المتر بعد توفير المرافق الداخلية وإنشاء المصانع مقابل 1170 جنيها للمتر، رغم سابق صدور قرار جمهورى بمنح الأراضى الصناعية بالصعيد مجاناً للمستثمرين.

وتابع أن تطوير المنطقة الصناعية فى مدينة أسوان الجديدة يساهم فى تنمية المدينة، والتى لا تضم حالياً سوى وحدات سكنية فقط، ويضطر سكانها إلى قطع مسافة طويلة إلى مدينة أسوان للعمل، ولكن حال توافر مصانع ستوفر فرص عمل لسكانها، وكذلك ستخدم المناطق التجارية بالمدينة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الاستثمار طالبه بإعداد مذكرة بهذا المطلب لعرضها على رئيس الوزراء.

وفى السياق ذاته قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن رئيس هيئة الاستثمار أكد تجاوبه مع مطالب مستثمرى الصعيد، وعقد لقاء شهرى للتشاور بشأنها، مشيراً إلى أنه عرض عدة مطالب لتنمية الاستثمار بمحافظة أسيوط، أبرزها سرعة إنهاء عقود تخصيص الأراضى للمستثمرين، واستكمال ترفيق المناطق الصناعية.