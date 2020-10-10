شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أحداث ينتظرها مستثمرو البورصة هذا الأسبوع.. أبرزها افتتاح 4 وزراء جلسة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المستثمرون بالبورصة المصرية، 9 أحداث خلال الأسبوع الجارى، بجانب افتتاح 4 وزراء جلسة التداول يوم الأحد، وترقب لإعلان الحكومة عن أسعار الغاز للمصانع، وينشر ”الخليج 365” جدول أبرز أحداث هذا الأسبوع.

يوم الأحد تعقد شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، جمعية عامة عادية، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري، لمناقشة الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما ستناقش التصديق على تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية عن السنة المالية 2019-2020.

يوم السبتينتظر المساهمون بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، نظر دعوى قضائية اليوم السبت، وهي دعوى رقم 445 لسنة 2020 مدني كلي أسيوط، والمقامة من أحمد محمد فتوح وآخرون ضد الشركة وموضوعها طلب فسخ عقد مشاركة مقابل تخصيص حصص بأبراج سكنية المؤرخ في 6 أكتوبر 2013 أمام محكمة أول درجة مدني كلي أسيوط، ولم تصدر فيها أي أحكام قطعية أو تمهيدية.

وفى نفس اليوم يقرع جلسة التداول 4 وزراء وهم الاقتصاد والثقافة والتعليم والتعليم العالي جرس التداول بالبورصة.

يوم الاثنينتعقد 3 أحداث هامة يوم الاثنين، تبدأ بتوزيع كوبون لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بواقع 0.144 جنيه للسهم، ثم اجتماع لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، كما تعقد شركة الحديد والصلب المصرية، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لعام 2020، كما ستنظر في البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقى أنشطة الشركة وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، على أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة، على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بنفس الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، طبقاً للقانون رقم 185 لعام 2020.

يوم الثلاثاءتعقد يوم الثلاثاء جمعية عمومية لشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، مصر للزيوت والصابون، وتناقش الشركتين اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مراقب الحسابات عن ذات الفترة، والتصديق على القوائم المالية للشركة، وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.

يوم الأربعاءوتعقد يوم الأربعاء، 3 اجتماعات لجمعيات عامة لشركات آسيك للتعدين-اسكوم، المهندس للتأمين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، حيث تناقش الأولى النظر في الموافقة على التصريح للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة القلعة للاستشارات المالية، وبموجبه تحصل القلعة على نسبة 3 بالمائة من أرباح الشركة المجمعة للشركة (الربح قبل الفوائد البنكية والضرائب والإهلاكات)، مقابل توليها مهام التخطيط والإشراف المالي والإداري على الشركة، وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في اليوم ذاته، الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة، كما تناقش الجمعية النظر في الموافقة على اعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات اكتتاب زيادة رأس المالي المصدر من 470 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه.

وتناقش عمومية المهندس للتأمين المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وإعادة انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، فيما تناقش عمومية شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع لأسهم الشركة كأحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، كما ستناقش اعتماد التقرير المقدم من مراقب الحسابات بالآثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لأسهم الشركة.

يوم الخميستختتم شركة مستشفى كليوباترا جدول الأحداث بعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة النظر في اعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال الوعد ببيع أسهم طبقاً للقرار الوزارة رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.