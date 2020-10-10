شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 7.6 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة فى رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال سبتمبر، و157 مليون فى شهر أكتوبر.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

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ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وسجلت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، آخر زيادة فى رأس المال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، حيث رفعت رأس مالها من 45.3 مليون جنيه إلى 113.2 مليون جنيه بزيادة بقيمة 84.2 مليون جنيه.

فى المقابل، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضى، على شطب القيد النهائى لأسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، فى ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأسمال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه، موزعا على 400 مليون سهم، ‏بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد، ممثلاً فى 16 إصدار من جدول قيد الأوراق المالية ‏المصرية "أسهم."