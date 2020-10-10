«جوجل»..سيطرة على البحث العام وأسواق الإعلانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف التقرير هيمنة الشركة بنظام بيئي للاحتكارات المتشابكة، حيث يمكن لجوجل تعزيز هيمنتها من خلال ربط الخدمات المختلفة معاً ببيانات مستخدم واسعة النطاق.

استناداً إلى الاتصالات الداخلية من»جوجل»، كتب فريق العمل:»تستغل الشركة عدم تناسق المعلومات وتتتبع عن كثب البيانات في الوقت الفعلي عبر الأسواق، والتي تزودها بمعلومات شبه مثالية عن ذلك السوق. وفي بعض الحالات أنشأت «جوجل» سراً برامج لتتبع منافسيها المحتملين والفعليين عن كثب، بما في ذلك مشاريع مثل «أند رويد لوك بوكس».

تمكنت «جوجل» من الحفاظ على هيمنتها مع حواجز عالية للدخول والمنافسة، بما في ذلك الوضع الافتراضي الذي تم تأمينه فيه في العديد من المتصفحات والأجهزة. ووفقاً للتقرير، حافظت أيضاً على احتكارها للبحث «من خلال سلسلة من الممارسات المانعة للمنافسة».

قال الموظفون إن الشركة عززت عروضها الرأسية من خلال اختلاس محتوى من أطراف ثالثة، وبناءً على الوثائق المراجعة، اشتكى المنافسون سابقاً مثل «يلب» من مثل هذا السلوك، وتم التوصل بعدها إلى تسوية على عدم سرقة المحتوى من جهات خارجية.

تمييز النتائج العضوية

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كتب فريق العمل أيضاً أن «جوجل» تعمل على عدم التمييز بين الإعلانات المدفوعة والنتائج العضوية، منذ احتكارها للبحث العام أثناء تكديس صفحة النتائج بالإعلانات.

ونتيجة لهذه الأساليب، يبدو أن «جوجل» تستحوذ على حركة المرور من بقية شبكات الإنترنت، بينما يتعين على الكيانات التي تسعى للوصول إلى المستخدمين دفع مبالغ متزايدة لجوجل وبشكل مطرد مقابل الإعلانات.

شبه الكثيرون «جوجل» بالحارس الذي يبتز المستخدمين للوصول إلى قنوات التوزيع المهمة.

وبحسب التقرير أيضاً، فإن «جوجل» استخدمت عقوداً ضد المنافسة للحفاظ على قوتها الاحتكارية في البحث. على سبيل المثال، قد يتطلب الأمر من مصنعي الهواتف الذكية تثبيت تطبيقات «جوجل» مسبقاً ومنحها الحالة الافتراضية. ويدعي المؤلفون أن هذه الحالة أضرت بالمنافسين في أسواق البحث والتطبيقات.

من جانبه قال متحدث باسم «جوجل» في بيان: «تساعد منتجات «جوجل» المجانية مثل البحث والخرائط والبريد الإلكتروني الملايين من الأمريكيين وقد استثمرنا مليارات الدولارات في البحث والتطوير لبناء هذه المنتجات وتحسينها». وأضاف، «نحن نتنافس بشكل عادل في صناعة سريعة الحركة وذات قدرة تنافسية عالية. لا نتفق مع تقارير اليوم، والتي تعرض ادعاءات قديمة وغير دقيقة من المنافسين التجاريين حول البحث والخدمات الأخرى».

وقال أيضاً إن الشركة تدعم عمل الكونجرس لتوضيح القوانين في بعض المجالات المذكورة في التقرير، مثل قابلية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني.