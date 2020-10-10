إغلاق مركز خدمات بعد مراسم افتتاح سببت اكتظاظاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة وإغلاق مركز خدمات متابعة معاملات في منطقة الطوار، وذلك بعد تنظيمه مراسم افتتاح سببت اكتظاظاً وتجمهراً وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لمسافة التباعد الجسدي.

وأهابت «اقتصادية دبي» جميع المنشآت التجارية بعدم تنفيذ أي فعاليات قد تسبب اكتظاظاً وتجمهراً، مشيرة إلى أنها لن تتردد في مخالفة وإغلاق المنشآت المخالفة، حفاظاً على سلامة المجتمع من انتشار فيروس «كورونا».

وتم خلال الزيارات، تنبيه 10 منشآت تجارية في المراكز التجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 581 منشأة.