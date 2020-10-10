شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الثقة ببنوك لا تملك فروعاً.. وهاجس الأمان يتصاعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية منذ ما قبل تفشي جائحة كورونا، ولكن «كوفيد-19» سرّع انتشار الإقبال من المستخدمين على الخدمات الرقمية، وكذلك إقبال المزيد من البنوك على التوسع في هذا المجال.

في الوقت عينه، ومع التسارع في الطلب على الخدمات الرقمية يزداد هاجس الأمن الإلكتروني، ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في الأمن السيبراني.

نشرت «بوسطن كونسلتينج جروب» دراسة بحثية جديدة تسلط الضوء على التحولات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على توجهات مستخدمي الخدمات المصرفية في دولة الإمارات. ووفقاً للدراسة الجديدة فإن توقعات المستخدمين في الإمارات ومتطلباتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي تشهد تطورات متسارعة، وذلك في ظل التفشي المستمر لأزمة «كوفيد-19» حول العالم.

وكجزء من الدراسة، استطلعت «بوسطن كونسلتينج جروب» آراء أكثر من 2000 شخص في دولة الإمارات لفهم توجهات المستخدمين ومتطلباتهم وسلوكياتهم المتغيرة في التعامل مع البنوك. ووجد البحث أن 76% من المشاركين في الدراسة أبدوا اهتمامهم بتغيير بنوكهم الحالية وأن 70% يبحثون بنشاط عن عروض خدمات مصرفية جديدة.

سلوكيات المستخدمين

وقال جودفري سوليفان، مدير مفوّض ورئيس قطاع الشؤون المتعلقة بالمؤسسات المالية في الإمارات في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «يمكن ربط التغييرات التي شهدناها في بحثنا حول سلوكيات مستخدمي الخدمات المصرفية بالتحولات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

ويواجه المتعاملون مع البنوك واقعاً جديداً، لا سّيما مع انتقالهم نحو إجراء أنشطتهم وتعاملاتهم اليومية عن بُعد. وعندما يواجه المستخدمون أي تحديات فيما يتعلق بالقدرات والخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك حالياً أو تقليص خطوط الائتمان، وهي مسائل باتت مهمة بشكل متزايد بالنسبة للمستخدمين في الظروف الحالية، فسيبدأون بطبيعة الحال بالبحث عن مقدمي خدمات مصرفية جدد يمكنهم تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل».

تطبيقات الهاتف المحمول

وأظهر البحث الجديد أيضاً أن 87% من المشاركين أبدوا استعدادهم لفتح حساب مصرفي مع بنك رقمي بالكامل لا يملك فروعاً على أرض الواقع. ويتوافق هذا التوجه مع المؤشر العالمي ل«بوسطن كونسلتينج جروب»، والذي شهد قيام أكثر من 53% من مستخدمي الخدمات المصرفية في الإمارات بزيادة معدل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات المصرفية أثناء الوباء، إضافة إلى اعتماد أكثر من 50% من المستخدمين للخدمات المصرفية الرقمية لأول مرة نتيجة الأزمة الحالية.

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وقال محمد خان، شريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «يتمتع عملاء الخدمات المصرفية في دولة الإمارات بشهية قوية لاعتماد الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية، وقد لاحظنا تزايد الطلب على المنتجات الرقمية خلال الوباء. ونعتقد أنه عند توفر حلول مصرفية رقمية شاملة مثل تلك الموجودة في أوروبا فإن المستخدمين سيكونون على استعداد أكبر للانتقال بالكامل إلى تجربة مصرفية مدعومة رقمياً».

وأظهر بحث «بوسطن كونسلتينج جروب» أن 63% من المشاركين أعربوا عن صعوبة تحديد أي تمايز بين البنوك وعروض الخدمات التي تقدمها.

تنامي التهديدات

على صعيد الأمن الإلكتروني، وفي تقريرها لنتائج نصف العام، كشفت «تريند مايكرو»، عن التهديدات الرقمية المرتبطة بجائحة «كورونا»، بوصفها أكبر نوع من التهديدات الرقمية المكتشفة في النصف الأول من العام 2020.

وحظرت تقنيات الأمن من «تريند مايكرو» 8.8 مليون تهديد مرتبط بجائحة كورونا خلال ستة أشهر فقط، وكان ما يقرب من 92% منها رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب بها. ولوحظ أن مجرمي الإنترنت حوّلوا تركيزهم في الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين نحو استغلال التركيز العالمي الكبير على الجائحة. ولذلك فقد تفاقمت المخاطر التي تتعرض لها الشركات بسبب الثغرات الأمنية التي أحدثها انتقال الموظفين إلى العمل عن بُعد.

توزّع التهديدات

وشهدت الإمارات خلال النصف الأول من 2020، ما مجموعه 13,1 مليون تهديداً رقمياً اكتشفته حلول «تريند مايكرو». وتوزّعت التهديدات بين 6,04 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، و6,18 مليون مستخدم وقعوا ضحايا لعناوين الإنترنت (URL) الخبيثة، و836,393 برمجية خبيثة، وعناوين إنترنت مشبوهة (URL) استضافت 34,360 تهديداً. كما ظلت برامج الفدية الخبيثة تمثل مشكلة رئيسية في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الهجمات التي استهدفت الإمارات عبر هذه البرامج 4.27% من إجمالي هذه الهجمات عبر العالم.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي 56,870,977 تهديداً رقمياً عبر البريد الإلكتروني وعناوين الويب والبرمجيات الخبيثة خلال النصف الأول من العام الجاري. وشملت هذه التهديدات 41,236,550 تهديداً عبر البريد الإلكتروني و13,181,016 ضحية لعناوين الويب الخبيثة و2,392,097 برمجية خبيثة و61,314 تهديداً متمثلاً في عناوين الويب.

ارتفاع الهجمات

وقال مجد سنان، مدير شركة شركة «تريند مايكرو» في الإمارات، إن معدلات الهجمات الرقمية المرتفع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يُظهر أن الجائحة «لم تكبح جماح المجرمين الرقميين»، بالرغم من أنها سيطرت على حياة المجتمعات طوال النصف الأول من العام 2020.

وأضاف: «يجب على قادة تقنية المعلومات في الإمارات تطوير استراتيجيات الأمن الرقمي لتصبح قادرة على مواكبة التهديدات المتزايدة في ظلّ الحالة الطبيعية الجديدة التي يعيشها العالم اليوم، من أجل حماية النقاط الطرفية البعيدة والأنظمة السحابية وبيانات الدخول إلى حساب المستخدمين وأنظمة الشبكات الخاصة الافتراضية، علاوة على الدورات التدريبية المحدّثة، وذلك جميعه بهدف تحويل قوى العمل المتباعدة إلى خط دفاع أول أكثر فاعلية».