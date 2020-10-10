شكرا لقرائتكم خبر عن دبي بين وجهات السفر الراقية المفضلة لدى الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اختيرت دبي ضمن أفضل الرحلات الدولية الراقية بالنسبة للأمريكيين والتي يمكن حجزها باستخدام برامج الولاء أو الأميال، لهذا الشتاء.
وبحسب موقع The Point Guy، ترحب دبي بالسياح الأمريكيين بعد أن أعيد فتح أبواب الإمارة أمام السياح في يوليو/تموز الماضي، وسط إجراءات السلامة والأمان المتبعة جراء أزمة فيروس كورونا.
وذكر التقرير، أن أفضل طريقة للوصول إلى دبي، هي طيران الإمارات التي تشتهر بخدماتها المبتكرة من الدرجة الممتازة. وأنه بمجرد وصولك إلى دبي، يمكنك تجربة كل ما تقدمه هذه المدينة الرائعة من تناول الطعام في برج خليفة، وزيارة طيور البطريق في دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، وتجربة أكبر خط انزلاقي في العالم، إضافة إلى كثير من الفنادق التي يمكنك حجزها بنقاط الفندق الخاصة بك.
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