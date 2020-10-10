شركة من دبي تستثمر في إدارة النفايات بالهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت شركة «أفيردا» التي تتخذ من دبي مقراً لها، سوق الهند لإدارة نفايات البلديات والمزارع في مدينة «أمريتسار» الشمالية، وتقديم حلول للضباب الدخاني القاتل الناجم عن حرق القش.

وقال مالك سكر الرئيس التنفيذي ل«أفيردا» في مقابلة مع «بلومبيرج»: «سنوفر للمزارعين بديلاً عن حرق بقايا المحاصيل. فمن وجهة نظر بيئية، لا توجد فائدة من عمليات الحرق هذه، ولا ينتج عنها سوى الدخان والتلوث».

ولا تقتصر خطط «أفيردا» في الهند على إدارة نفايات المحاصيل، حيث تركز الشركة أنظارها على أكوام النفايات المنزلية المتضخمة. وقال سكر إنه سيوفر عمليات لفرز النفايات وإعادة تدويرها لإنتاج الطاقة.

وأضاف أن الشركة تخطط للعمل في ما يصل إلى 20 مدينة هندية، حيث تعتزم استثمار ما بين 50 و100 مليون دولار سنوياً هناك، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. (بلومبيرج)