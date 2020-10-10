تطبيق مبتكر لتقديم الخدمات المصرفية للعمال الوافدين

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كشفت «رايز»؛ منصة الخدمات المالية المصممة للعمال الوافدين، عن إطلاق تطبيق «Xare» الجديد المخصص للهواتف المحمولة، والذي يمثل منتجاً نوعياً سيزود أكثر من مليار عامل مغترب حول العالم، بخدمات مالية ومصرفية متكاملة. ويسمح هذا التطبيق المجاني سهل الاستخدام، للعمال المغتربين في أي مكان، بمشاركة أرصدة حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم بصورة فورية مع أفراد العائلة والأصدقاء، مع إمكانية التحكم الكامل في كيفية إنفاق هذه المبالغ، دون الحاجة إلى مشاركة أية معلومات حساسة.

وتُظهر الإحصائيات أن أكثر من مليار شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية، على الرغم من وجود 35 ألف بنك تقريباً في مختلف أنحاء العالم، ما يعني أن نصف سكان العالم يفتقرون للوصول إلى الخدمات المصرفية وحلول الإقراض. ويعكس إطلاق تطبيق «Xare» التزام منصة «رايز» الراسخ بتقديم منتجات مبتكرة تضمن للجميع الوصول إلى الخدمات المصرفية، وخاصة العمال المغتربون ممن لا تتسنى لهم الاستفادة من الخدمات المالية الأساسية.

وقالت بادميني جوبتا المؤسسة المشاركة، الرئيسة التنفيذية لمنصة «رايز»: «يسعدنا إطلاق تطبيق «Xare» الجديد ضمن إطار جهودنا المستمرة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية، بما يسهم في تقديم خيارات وحلول متنوعة للعمال المغتربين ممن لا تتسنى لهم الاستفادة من خدمات البنوك التقليدية. ونطمح من خلال التطبيق، إلى مساعدة نحو مليار شخص في العالم على الوصول إلى خدمات مصرفية وائتمانية متكاملة، مصممة لتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه. ونؤمن بأن العمال الوافدون يستحقون الحصول على تجربة مصرفية أكثر إنصافاً، ولا شك في أن الأصدقاء وأفراد العائلة هم الأقدر على المساهمة في توفير تلك التجربة».