شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبـو 2020 دبـي».. يحتفي بالتقدم في أجنحة دول «مجموعة العشرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تمثل مشاركة عدد كبير من دول مجموعة العشرين في «إكسبو 2020 دبي»، مصدر ثقة كبيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودليلاً على قدرتها على استضافة العالم، فيما تستأثر دول هذه المجموعة من الاقتصادات الكبرى بنحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وتتواصل الملامح والمعالم الرئيسية لأجنحة هذه الدول في الظهور في مناطق «إكسبو 2020 دبي»، مجسدة حجم الإبداع الهندسي في التصميم وإبراز أجمل ما في هذه الدول وتاريخها وثقافتها وقوتها الاقتصادية.

وقبل الموعد المرتقب الجديد لانطلاق حدث إكسبو 2020 دبي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لتكون الدورة الأفضل في تاريخ الحدث، كما وعدت الإمارات، وبمناسبة انعقاد فعاليات واجتماعات قمة مجموعة العشرين، تستعرض ”الخليج 365” أدناه، أبرز ملامح أجنحة ومشاركات أبرز دول «العشرين» في «إكسبو 2020 دبي».



السعودية.. نافذة من الأرض إلى السماء



اكتشف حفاوة السعودية وثقافتها الضاربة في القدم. وسيستمتع زوار الجناح، البالغة مساحته 13 ألف متر مربع، والذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، برحلة غامرة تعرض التحولات التي تشهدها المملكة.

وعبر تسليط الضوء على تراث المملكة الثري، وعجائبها الطبيعية، وإبراز طاقة شعبها، وروحه الإبداعية والابتكارية، سيُظهر هذا الجناح كيف تعمل المملكة العربية السعودية على تشكيل مستقبلها، ومستقبل العالم.



إيطاليا.. مسارات الثقافة والفنون والإبداع



صُمم الجناح الإيطالي على شكل 3 هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى، وسيروي المبنى قصة لا تُنسى عن الثقافة والفنون والاستدامة والتعليم والعلوم والأمن والإبداع، ويصحب الجناح، المُستَلهَم من المسارات التي تربط البحر المتوسط، الزوار، في رحلة من الماضي إلى المستقبل.

وسيعكس تصميم الجناح المهارات التي تتمتع بها الشركات الإيطالية، والمجتمع الإيطالي، وإبداعات البلاد وإنتاجها المبتكر. وسيسلط الضوء أيضاً على أفضل ما لدى إيطاليا من ممارسات، مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة.



أستراليا.. القصص والخرافات الشعبية



يوفر الجناح الأسترالي فرصة لاستكشاف أرض تتميز بالتنوع أقيمت على أسس من الإبداع تمتد ل60 ألف عام تحت عنوان: «القصص والخرافات الشعبية حلم السماء الزرقاء»، كشعار يغلف حالة التفاؤل الأسترالية، والطموح والإبداع. إنه يحتفل بالتنوع الأسترالي والتعاون، ويتصور إمكانات لا حصر لها تستند إلى 60،000 سنة من الابتكار فيما تعد هذه الدولة من أكثر دول العالم تنوعاً عرقياً وثقافياً، فما يقرب من نصف الأستراليين إما ولدوا في بلد آخر، وإما أن أحد والديهم على الأقل مولود في بلد آخر. وينحدر الأستراليون من 300 أصلاً جنس ويتحدثون أكثر من 300 لغة.

بريطانيا.. حضارة خارج الكوكب







استوحى جناح المملكة المتحدة من مشروع للعالم الراحل ستيفن هوكينج، موضوعه، وكيف يمكن للبشرية أن تعبر عن نفسها في حضارة خارج الكوكب، وسيقدم الجناح لمحة ملهمة للمستقبل.

الولايات المتحدة.. تجسيد مناخ الحرية







يسعى جناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، لتجسيد مناخ الحرية والإبداع والفرص، حيث يتميز المجتمع الأمريكي بالديناميكية التي شكّلت العالم المعاصر ودعمت الحرية والازدهار في جميع أنحا ء العالم، وستمكن الزوار من تجربة الممشى المتحرك عند الدخول إلى الجناح، تُظهر كيف أسهمت الحرية بصنع الفرص للجميع، ويمكن الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بعرض الثماني الدقائق المتحرك، كما سيتمكن الزوار من معايشة تجربة الأطعمة والثقافة الأمريكية.



الهند.. الوجه الجديد لطموحات الشباب



يسلط الجناح الهندي الضوء على ثقافة هذه البقعة الكبيرة من خريطة العالم وتراثها وتقنياتها، وسيكشف الجناح عن الوجه الجديد للهند مبرزاً قدراتها البشرية وطموحات شبابها.

وسيكون جناح الهند مكاناً يبين طموح البلد ليصبح قوة عالمية مرتكزاً على ثلاث ركائز، هي الفرص والاستدامة والتنقل - بلدٌ يستعد لقيادة مستقبل العالم.

وسيمثل الجناح انعكاساً للهند المعاصرة عبر قطاعاتها الاقتصادية وتميزها في البحوث والابتكار في مختلف ولاياتها، وشركاتها الناشئة، وقوة شبابها.



إندونيسيا.. الطموح موعده عام 2045

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يتألف جناح إندونيسيا المؤلف من 3 طوابق في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020 دبي لاستعراض المكانة التجارية المهمة للبلاد التي لها تأثير القوة الناعمة دولياً، حيث يتيح للزوار لمحة مباشرة عن أفضل الابتكارات التي تقدمها هذه الدولة الكبرى في إطلاق إمكانات الأفراد والمجتمعات لتشكيل المستقبل.

يقع جناح إندونيسيا في منطقة الفرص في معرض إكسبو 2020، وسيتميز بقوة بمفهوم إندونيسيا الذهبية 2045 - طريق البلاد الطموح لتصبح واحدة من أكبر 5 اقتصادات في العالم بحلول عام 2045.



فرنسا.. الاحتفاء بعصر النور



يأتي الجناح الفرنسي في منطقة التنقل بروح الثراء الفرنسي والتزام الدولة بنهج الاستدامة، حيث يُركز جناح «الضوء والأنوار» على فكرة الضوء باعتباره محفزاً للتقدم ووسيلة للتواصل، ومصدراً للحرارة والإبداع.



ألمانيا: 155 ألف كرة



يقدم جناح ألمانيا المصمم ليحتضن مفهوم الملتقى، عدداً من الأفكار البيئية المبدعة ذات النتائج المؤثرة على أرض الواقع. وسيرتدي الزوار أجهزة متصلة بمحيطهم. اختاروا من بين 155 ألف كرة تحمل ألوان العلم الألماني لاستكشاف جهود الاستدامة الرائدة.

روسيا: حقول معرفية متنوعة

سيساعد جناح روسيا الزوار في إطلاع الزوار على نظرة هذا البلد إلى المستقبل، وسيبرز الجناح الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، وسيأخذ الزوار في رحلة تتيح لهم تجربة ما يدخره لهم المستقبل من إمكانات تحت شعار عقل مبدع: يقود المستقبل واكتشاف ما ستبدعه عقول المستقبل من إنجازات وابتكارات، وكيف نجد مكاننا في العالم؟ وكيف يمكننا أن نفهم بعضنا بعضاً بصورة أفضل رغم اختلافاتنا؟



البرازيل.. حوض الأمازون والتنوع الحيوي



تمثل المياه أبرز ملامح جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي، حيث يتضمن نموذجاً لحوض الأمازون، الذي تريد البرازيل من خلاله تمكين الزائر من السير خلاله، أو حوله، لمشاهدة مناظر وأصوات وعبق مناطق الأنهار في البرازيل.



كندا.. رحلة غامرة تلامس الروح



يتيح الجناح الكندي في إكسبو دبي الانطلاق في رحلة غامرة عبر ماضي كندا، وحاضرها، ومستقبلها، فيما تم تصميم الجناح الأسطواني الشكل بعناصر مستوحاة من المشربية العربية يرمز للصلات الثقافة الوثيقة بين كندا، والإمارات العربية المتحدة.



الصين.. جوهر الثقافة والمستقبل المشرق



بتصميمه القائم على المزج بين الثقافتين الصينية، والغربية، سيكون جناح الصين واحداً من أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي بمساحة 4636 متراً مربعاً ويرمز الجناح للأمل، والمستقبل المشرق، وهو قائم على مبدأ «الجمع بين الثقافتين الصينية والغربية على أن تشكل الثقافة الصينية جوهره». وسيعرض الجناح ثقافة الصين المتنوعة وتاريخها الطويل من خلال الجمع - بأسلوب فني - بين العناصر التقليدية الصينية والتكنولوجيا الحديثة.



كوريا الجنوبية .. حلم دائم التغير



سينبهر الزوار بتجربة كاشفة للمستقبل في جناح كوريا الجنوبية دائم التغير من خلال استخدام إبداعي للمكعبات الدوارة واكتشاف خطط هذه الدولة نحو غد أكثر إشراقاً.



اليابان.. ترفيه يعتمد على التقنيات الحديثة



سيستمتع زوار جناح اليابان بالتجارب العريقة والترفيه المعتمد على التقنيات الحديثة والضيافة اليابانية، «أوموتيناشي»، التي تجسد الاحترام الذي يقدمه اليابانيون للآخرين من خلال فن أوريجاتا الياباني. وسيشعر الزوار بالرغبة في وضع الرسالة «مشاركة، انسجام، عمل» موضع التنفيذ.