منصة جديدة في دبي تدعم التجارة «الإلكترونية»

أعلنت شركة Wiz Holding عن استعدادها لإطلاق أول منصة شاملة من نوعها لدعم المشاريع التجارية ومؤسسات تجارة التجزئة في المنطقة، والتي تعتمد وسائل التجارة التقليدية في عملياتها.

وتقوم فكرة المنصة على نقل هذه المشاريع والمؤسسات إلى عالم التجارة الإلكترونية بشكل موسع، خاصة المشاريع والمنشآت التي لم يسبق لها استخدام أدوات التجارة الإلكترونية من قبل. ويأتي ذلك تماشياً مع الإقبال المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية، نظراً لانتشار جائحة كورونا «كوفيد 19» التي أدت إلى ارتفاع كبير في حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة.

وقامت شركة Wiz القابضة التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لعملياتها، بإطلاق Wiz shops، كما أعلنت افتتاح أول فرع لها في مصر، كخطوة أولى لاستهداف أسواق المنطقة من دبي.