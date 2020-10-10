الأسهم تبحث عن مسار بانتظار بدء موسم نتائج الربع الثالث

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت حالة عدم اليقين على أداء الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، بانتظار إشارة شراء جديدة مع اقتراب موعد النتائج الفصلية للشركات، حيث ظلت التحركات عموماً في إطار عرضي، وانحسر خلالها الشراء على عدد محدود جداً من الأسهم.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي في الإغلاق على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.46% مدعوماً بارتفاعات «اتصالات» و«أبوظبي الأول» رغم تذبذب أدائها من جلسة إلى أخرى، في حين تسببت تراجعات أسهم «العقار» و«دبي الإسلامي» إلى هبوط مؤشر سوق دبي بنسبة 2.3%.

من بين الأسهم القليلة التي استهدفها الشراء كان سهم «الدار» مع ارتفاعه في أسبوع 0.5% فقط، وارتفعت ملكية الأجانب (غير العرب) في الشركة إلى 7.34 مليون سهم.

وشهد «أغذية» بدوره تحركاً إيجابياً، وتزعم ارتفاعات الأسواق في أسبوع بنسبة 21.85% مغلقاً عند 4.35 درهم، علماً بأن السيولة التي استقطبها بلغت 17.6 مليون درهم فقط من خلال التداول على 4.4 مليون سهم.

واتجه الأجانب (غير العرب) نحو التسييل في أسبوع بصافي استثمار بلغ 158.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 59 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي و نحو 100 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي، و732.25 مليون درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 1.093 مليار سهم في دبي و449.89 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 23.15 ألف صفقة.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 2.3% عند مستوى 2214.32 نقطة متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 0.95% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 2.08% في الوقت الذي استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وانخفض قطاع العقار 5% تحت وطأة نزول «إعمار العقارية» 6.03% و«الاتحاد العقارية» 10.96% و«إعمار مولز» 2.7%، و«داماك» 3.18% و«إعمار للتطوير» 4.18% و«ديار» 2.81%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3.19% مع تراجع «دبي للاستثمار» 2.61% و«سوق دبي المالي» 4.03% و«شعاع كابيتال» 7.79%. ونزل قطاع النقل 2.02% بفعل نزول «العربية للطيران» 3.54% و«أرامكس» 0.71% و«الخليج للملاحة» 8.86%.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً قدره 0.46% إلى مستوى 4512.5 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والسلع.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.68% مع ارتفاع الداعم الرئيسي لمؤشر السوق بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار 0.55% بعد ارتفاع «الدار» 0.5% و«رأس الخيمة العقارية» 1.31%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.31% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 1.04% و«الواحة كابيتال» 4.62% في مقابل تراجع «إشراق» 1.33%.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك لكن بنسبة هامشية 0.06% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 1.42% بالرغم من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.18%.

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وتراجع قطاع الطاقة 1.08% مع تراجع «دانة غاز» 0.7% و «أدنوك للتوزيع» 3.69% في مقابل ارتفاع «طاقة» 2.9%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تركزت بشكل رئيسي على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 345 مليون درهم، مغلقاً عند 11.16 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 295.84 مليون درهم، وأقفل عند 38.7 درهم، ثم «الدار العقارية» من خلال اجتذابه 230 مليون درهم، وإغلاقه عند 2.02 درهم.

وفي سوق دبي، استقطب «إعمار العقارية» أعلى التداولات بقيمة 144.5 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قدرت بـ80.47 مليون درهم، ليغلق عند مستوى سعري بلغ 0.26 درهم، بينما جاء ثالثاً السهم الدفاعي «أرامكس» وهبط 0.71% إلى 4.18 درهم، بعد استقطابه سيولة بقيمة 56 مليون درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أغذية» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 21.85% مغلقاً عند 4.35 درهم، تلاه «الواحة كابيتال» بصعوده 4.62% إلى مستوى 1.02 درهم، ثم «الإمارات للتأمين» مرتفعاً 3.69% إلى مستوى 6.75 درهم.

وفي المقابل، سجل «ميثاق للتأمين التكافلي» التراجع الأكثر بنسبة 9.15% ليغلق عند 0.645 درهم، تلاه «منازل» بنزوله 8.76% ليغلق عند 0.302 درهم، ثم «سوداتيل» وهبط 6.7% إلى مستوى 0.39 درهم.

وعلى صعيد سوق دبي، سجل «دبي للمرطبات» الارتفاع الأسبوعي الأكثر بنسبة 1.67% عند مستوى 9.15 درهم، تلاه «أريج» وزاد 1.38% ليغلق عند 1.47 درهم، ثم «تبريد» 0.91% وأقفل عند 2.22 درهم.

وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «الاتحاد العقارية» بتراجعه بنسبة 10.96% إلى 0.26 درهم، تلاه «اكتتاب» بنزوله 8.96% وإغلاقه عند 0.183 درهم، ثم «الخليج للملاحة» 8.86% إلى مستوى 0.401 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات خلال أسبوع في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 61.87 مليون درهم محصلة شراء، منها نحو 21 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و40.88 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 61.87 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.77 مليون درهم محصلة بيع العرب، و59.1 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشــــــراء في أســـبوع لصالح المستثمرين العرب والخلــيجيين والمواطنين، وبصافي استثمار بلغ 99.34 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 11.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و6.24 ملــــيون درهـــــم محصلة شراء الخليجيين و81.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنـــــين. وعلـــــى العــــكس، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 99.34 مليون درهم محصلة بيع.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي لبيانات الأسواق تركيز شراء الأجانب غير العرب على سهم «الدار» بالدرجة الأولى حيث ارتفعت ملكيتهم إلى 7.34 مليون سهم، وجاء ثانياً من حيث الشراء الأجانب «آن ديجيتال سيرفسس» وتبعه كل من «أبوظبي الأول» و«إعمار للتطوير».

وفي المقابل، تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز» و«الواحة كابيتال» و«إعمار العقارية» و«دي إكس بي».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع وشهد توجهاً شرائياً بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار لم يتجاوز 10.4 مليون درهم كمحصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 82. 4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 82.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 10.4 مليون درهم محصلة بيع.