شكرا لقرائتكم خبر عن كاديلاك «CT4 وCT5».. مزايا فريدة في طراز 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تميَّز الإطلاق الأول لطرازي «CT4» و«CT5» للعام 2020 بكونه أشار إلى ظهور جيل جديد من سيارات السيدان من «كاديلاك»، لكن طرازي للعام 2021 يرتقيان أكثر بهذه السيارات.
بمجرّد الجلوس في مقعد السائق، يلاحظ وجود وحدة عدادات1 جديدة عالية الدقّة بحجم 12 بوصة يمكن إعادة تشكيلها وفق أنماط مختلفة، بما في ذلك نمط «Tour»التقليدي، ونمط«Sport»المتمحور حول الأداء، ونمط«Track» لسيارتي «CT4-V»و«CT5-V» فقط، ونمط «Stealth» الداكن المبسَّط. وعند اختيار السائق للنمط المفضَّل، يمكنه عندها تغيير المعلومات التي يتم عرضها في كل منطقة من الوحدة.
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