شكرا لقرائتكم خبر عن عقدان على عودة «ميني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قبل 20 عاماً، تم تقديم سيارة «ميني» «MINI» لأول مرة على الإطلاق في ساحة عامة في باريس ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات. بدأت آنذاك قصة نجاح فريدة في قطاع السيارات مع إعادة إطلاق العلامة التجارية التقليدية التي تمثل الإرث البريطاني تحت مظلة مجموعة «BMW» وتم عرض طرازي «ميني وان» و«ميني كوبر» وباعتبارها السيارة التي تعد خلفاً لسيارة «ميني» الكلاسيكية التي توقفت عن الإنتاج بعد بضعة أيام فقط بعد 41 سنة، فقد قدم الجيل الثاني جميع العوامل التي تسهم في إطلاق ثورة أخرى في قطاع السيارات الصغيرة.
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