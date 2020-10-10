«فيسبوك».. قوة احتكار إعلاني واجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان أحد الاكتشافات المفاجئة في سياق التحقيق يتعلق باستحواذ الشركة على «إنستجرام» في عام 2012، ووفقاً لمحامي اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار، فإن الوثائق التي تحدد النمو المتوقع لإنستجرام ب «مليار دولار» قبل استحواذ «فيسبوك» آنذاك، رسمت صورة شركة سريعة النمو، بدلاً من منافس ضعيف ربما يكون قد تعثر بدون مساعدة «فيسبوك».

ستعالج التوصيات الصادرة عن طاقم الأغلبية الديمقراطية المخاوف من أن الشركات المهيمنة قد تكون قادرة على الانخراط في عمليات استحواذ ضارة بالمنافسين من خلال تحويل العبء على تلك الشركات، لإثبات أن صفقاتها لن تؤثر في سياق المنافسة القانونية.

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يناقش التقرير أيضاً «مذكرة كوننغهام»، وهي وثيقة خطها في عام 2018 عالم بيانات كبير في فيسبوك يُدعى توم كوننغهام، تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2019. وتم إعدادها لكبار المسؤولين التنفيذيين في «فيسبوك» بما في ذلك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.

في مقابلة مع موظفي اللجنة الفرعية، قال موظف كبير سابق في «إنستجرام» إن الوثيقة كانت تهدف إلى وضع «فيسبوك» و«إنستجرام» في موقف عدم التنافس مطلقاً. في حين كشف التقرير أن رئيس «إنستجرام» آنذاك كيفن سيستروم أراد أن يُنمي شركته والتطبيق بشكل طبيعي وعلى أوسع نطاق ممكن، لكن زوكربيرج كان يقول بوضوح: «لا تنافسنا». لقد كان تواطؤاً على شكل احتكار داخلي.

وردت فيسبوك على لسان متحدث لها بالقول: «فيسبوك قصة نجاح أمريكية، إننا نتنافس مع مجموعة متنوعة من الخدمات التي يستخدمها مليارات الأشخاص. وأضاف المتحدث،«الاستحواذ جزء من كل صناعة، وطريقة نبتكر بها تقنيات جديدة لتقديم قيمة أكبر للناس. لقد وصل تطبيق «إنستجرام» و«واتس أب» إلى آفاق عظيمة من النجاح لأن «فيسبوك» استثمر المليارات في هذه الشركات». كان هناك مشهد تنافسي قوي في كل عمليات الاستحواذ ولا زال موجوداً اليوم. وراجع المنظمون كل صفقة بدقة ولم يروا حقيقة أي سبب لوقفها في ذلك الوقت.