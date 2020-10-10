«جي إم سي تيرين» تزخر بالتقنيات المتطورة

عززت «جي إم سي» تقنيات السلامة في سيارة «تيرين» لعام 2020 من خلال كاميرا رؤية خلفية ومحيطية عالية الدقة (حصرياً في طراز دينالي)، ونظام الفرملة التلقائية الأمامية عند اكتشاف المشاة المتوفر في حزمة تنبيه السائق.

وعلاوة على ذلك، هناك العديد من ميزات الأمان النشطة الأخرى، مثل تنبيه الاصطدام الأمامي مع مؤشر المسافة اللاحقة، والتي تنبه السائق في حال كان قريباً جداً من السيارة التي تسير أمامه. كما تم تزويد السيارة بنظام المساعدة في المحافظة على مسار القيادة مع تنبيه مغادرة المسار، وتنبيه تغيير المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء، بما يعزز السلامة عند تغيير مسار القيادة.

كما تتضمن «تيرين 2020» ميزة تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة، وهي تقنية نشطة تعزز مستويات الأمان في سيارة «تيرين» أثناء القيادة في المدينة. ويمكن لسيارة «تيرين 2020» من خلال أجهزة الاستشعار، اكتشاف ما إذا كانت هناك سيارة تقترب من الخلف بينما ترجع إلى الوراء خارج منطقة ركن السيارات أو على الطريق. ويتم تنبيه السائق من خطر الاصطدام المحتمل بواسطة تقنية مقعد تنبيه السلامة، والذي يهتز؛ لتنبيه السائق حول وجود سيارة تقترب ووجهتها، مما يتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لتجنب الخطر.

كما تم تعزيز تقنيات الأمان النشطة هذه بإضافة ست وسائد هواء قياسية، للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هواء ستائرية للرأس مثبتة على السكة السقفية (للمقاعد الجانبية الأمامية والخلفية) ووسائد هواء جانبية صدرية (للمقاعد الأمامية)، مما يجعل منها واحدة من أكثر السيارات أماناً وتقدماً تقنياً في فئتها.