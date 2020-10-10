شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعود» تُطلق حملة «الصفر» لسيارات «نيسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت «المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق حملتها الجديدة بعنوان «الصفر أكثر جاذبية من أي وقتٍ».

وتتيح حملة «الصفر» لسيارات «نيسان» مجموعة من الميزات التنافسية والتي تتضمن «صفر» رسوم تأمين؛ «صفر» دفعة مقدمة؛ «صفر» أقساط في 2020؛ «صفر» فوائد لعام 2021. وتسري الحملة خلال شهر أكتوبر على مختلف سيارات نيسان، ومن ضمنها طرازات «باترول» و«سنترا» و«إكس تريل» و«كيكس» و«باثفايندر» و«ألتيما».

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