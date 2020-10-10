التوجه الادخاري يتواصل.. الودائع تتفوق بـ97.7 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وصلت نسبة الائتمان إلى إجمالي الودائع على مستوى القطاع المصرفي في الإمارات إلى 95% مع نهاية شهر أغسطس / آب الماضي، مرتفعة نسبياً عن مستواها في نهاية العام الماضي عندما وصلت إلى 94%.

وكانت نسبة القروض إلى الودائع وصلت بنهاية أغسطس 2018 إلى نحو 97% بحسب بيانات المصرف المركزي.

وتعكس النسبة المرتفعة لإجمالي الائتمان إلى الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من 2020، تنامي الميل مجدداً نحو الادخار في ظل تبعات جائحة «كورونا»، خاصّة أن الفوائد على الودائع في مستويات دنيا.

وكان «المركزي» أكد في مراجعته ربع السنوية على التغير في توجهات إنفاق الأسر في الإمارات نتيجة الجائحة بقوله: «أصبحت الأسر أكثر اقتصاداً في نفقاتها اليومية، وبالتالي زادت مدخراتها كإجراء وقائي ضد تزايد حالة عدم اليقين». وارتفعت ودائع القطاع الخاص بمعدل 1.4% وبإضافة 14.8 مليار درهم على أساس شهري في أغسطس /آب لتصل إلى 1.106 تريليون درهم، وبارتفاع 4.6% أو 48.4 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى، أما على أساس سنوي مقارنة مع أغسطس 2019، فوصل النمو في ودائع القطاع الخاص إلى نحو 7.2%. وأظهرت أحدث المؤشرات المصرفية التي أصدرها «المركزي» أن قيمة الودائع تفوقت على القروض ب97.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2020، مقابل 56 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019. ووصل الفارق بين الودائع والقروض بنهاية العام الماضي إلى 111.6 مليار درهم.

وارتفعت في الوقت نفسه قيمة الائتمان الإجمالية من البنوك العاملة في الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بمعدل 2.4% وبإضافة 42.7 مليار درهم ضختها البنوك في اقتصاد الدولة.

يذكر أن ودائع غير المقيمين تراجعت 3.6% على أساس شهري في أغسطس و14.2% منذ بداية العام، و3.3% على أساس سنوي لتصل بنهاية أغسطس إلى 190 مليار درهم.

وكان «المركزي» أرجع السبب في تراجع ودائع غير المقيمين ضمن مراجعته ربع السنوية للربع الثاني إلى: «انخفاض الدخل في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وحاجة البعض من غير المقيمين إلى السحب من حسابات الإيداع في دولة الإمارات».

ووصلت قيمة السحوبات من ودائع غير المقيمين إلى 31.4 مليار درهم، من أصل 221.4 مليار درهم إجمالي ودائعهم بنهاية 2019.