شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة المليون من «طوارق» تصل إلى المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وصلت النسخة المحدودة «One Million» من «طوارق» إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى تشكيلة سيارات «فولكس واجن» في المنطقة، وهي تتمتع بمجموعة من التجهيزات الحصرية.

أبصرت طوارق النور في نهاية عام 2002 لتصبح من حينها فرداً أساسياً في عائلة «فولكس واجن». وتطرح فولكس واجن نسخة خاصة محدودة احتفالاً بإنتاج مليون سيارة منها على مستوى العالم. وتتضمن خصائص هذه النسخة الحصرية لون الطلاء الخارجي الجديد كلياً وتصميماً جديداً للإطارات المعدنية مع عجلات سوزوكا قياس 21 بوصة بلون فضي أدمانتيوم.

ويزداد المظهر الخارجي الأنيق تألقاً بفضل المصابيح الخلفية الداكنة، والعتبات عالية الجودة التي يزينها شعار «One Million» إضافة إلى وجود الشعار نفسه على الدعامات B.

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