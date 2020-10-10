«نيسان زد».. سيارة رياضية أسطورية تحتفي باليوبيل الذهبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انصب الاهتمام مؤخراً على كشف نيسان عن طراز Z Proto، ولكن الشركة تحتفل أيضاً بالأعوام الخمسين الماضية من سيارات «زد» Z من خلال عرض طرازات في يوكوهاما تنتمي إلى مجموعة نيسان التراثية.

وتروي السيارات تاريخ تطور السيارة الرياضية الأسطورية، بما في ذلك أول سيارة Z ظهرت عام 1969، وطرازات Z مختارة من مختلف الأجيال.

نيسان Fairlady Z432 طراز عام 1969 (PS30) كانت الانطلاقة من هذا الطراز. وتم تجهيز نيسان Fairlady 240ZG (HS30) داتسون 240Z الأصلية طراز عام 1972 بمحرك سعة 2.4 لتر مؤلف من 4 أسطوانات متوازية صممت لسوق أمريكا الشمالية، حيث ظهرت لأول مرة فيها عام 1970. وخضع طراز Z ​​في عام 1978 لأول تغيير كامل. فقد حملت Z الجديدة اسم S130، وزوّدت بمحرك من 6 أسطوانات متوازية سعة 2.8 لتر حمل اسم L28E.

وطُرحت نيسان 300ZX (Z31) عام 1983 وتضمنت أول محرك من 6 أسطوانات يُنتج بكميات كبيرة في اليابان مع شاحن توربيني هو الVG30ET، حل مكان المحرك المؤلف من 6 أسطوانات متوازية في الطرازات السابقة. وأضيفت نسخة 300ZX الخاصة بذكرى تأسيس نيسان الخمسين إلى المجموعة احتفالاً بهذه المناسبة.

وتميزت السيارة الكوبيه ذات المقعدين باللون الفضي والأسود وزوّدت بمحرك توربو، وأنتج منها 5148 سيارة فقط للسوق الأمريكي، و300 للسوق الكندي. وكان خيار العميل الوحيد المتاح الاختيار بين ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 سرعات.

وتم طرح 300ZX التي تحمل الاسم الرمزي Z32 عام 1989، ولم تكن تشبه أي طراز Z ​​سبقها.

وبعد توقف إنتاج 300ZX (Z32) في أغسطس 2000، تساءل كثيرون عما إذا كانت سيارة نيسان الرياضية الشهيرة ستعود. وتمت الإجابة عن هذا السؤال عام 2001 عندما جرى الكشف عن سيارة Z الاختبارية الجديدة كلياً في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات. وتسبب التلميح إلى عودة Z بحدوث صدمة في قطاع السيارات، حيث أشاد الجمهور ووسائل الإعلام بالتصميم والأداء المحتمل للسيارة الجديدة.

وأعقب طرح Z33، إطلاق Z34 المزودة بالطاقة والمعروفة باسم 370Z في أنحاء كثيرة من العالم لأول مرة عام 2009، وهي لا تزال منتجة حتى يومنا هذا.