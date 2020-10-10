«جوست» الجديدة تُعيد صياغة حسابات الرفاهية والترف

أزاحت شركة أبوظبي موتورز، الستار عن طراز جوست الجديد من رولز رويس، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة العلامة التجارية لأرقى السيارات في العالم.

واجتمع عدد محدود من الضيوف، مؤخراً، في صالة عرض أبوظبي موتورز في أم النار متّبعين قواعد وأنظمة التباعد الاجتماعي، حيث تم إطلاق طراز جوست الجديد الذي أسر انتباه ومخيّلة كل الحاضرين بتصميمه الاستثنائي.

ورحّب سيزار حبيب المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وإفريقيا، بالحضور وقدم لهم عرضاً تعريفياً بمزايا هذه التحفة الهندسية قائلاً: «تُعتبر سيارة جوست الجديدة عملاً إبداعياً يعكس المهارة الحرفية العالية؛ إذ تهمس بالفخامة ولا تصرخ للفت الأنظار. ثمة مقولة ملهمة للأب المؤسس للعلامة: (تكمن المثالية في التفاصيل الصغيرة، ولكنها ليست بتفصيل صغير)، ونحن الآن نشهد تجسيداً مثالياً لتلك المقولة في جوست الجديدة بعد مرور 116 عاماً».

من جهته، قال طارق معتز، مدير علامة رولز رويس في شركة أبوظبي موتورز: «يُعتبر طراز جوست الجديد أكثر سيارة رولز رويس تقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن، وهو يتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة؛ إذ يعكس فلسفة الفخامة المطلقة ويتجنّب مظاهر الترف غير الصادقة. إنه منتج رائع وبسيط، إنما معقّد للغاية، بحيث يشكّل أصدق تعبير عن جوهر رولز رويس. ويسرنا الكشف عن طراز جوست الجديد هنا في أبوظبي أمام عملائنا الكرام».





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الأكثر تقدماً



تُعتبر جوست الجديدة سيارة رولز رويس الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وتتفوق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة الممتد على 116 سنة. يعكس هذا الطراز الاستثنائي والبسيط والمعقد في آنٍ معاً، فلسفة «الفخامة المطلقة»؛ إذ يتجنّب كل مظاهر الترف المتكلفة، فيما يلبي احتياجات العملاء بأفضل طريقة ويواكب متطلبات العصر الحديث.

وتقوم سيارة جوست الجديدة على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من الألمنيوم، وتتيح للمصممين والمهندسين إدخال مزيد من الخصائص التكنولوجية على غرار الدفع الرباعي، والتوجيه الرباعي.

وتضم سيارة جوست الجديدة أول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم.