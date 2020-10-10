شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفينيتي» تكشف تصميم الجيل المقبل من «QX60 مونوجراف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «إنفينيتي»، أمس الاثنين، عن تصميم الجيل الجديد من سيارات«QX60 مونوجراف» الرياضية متعددة الاستخدامات ذات صفوف المقاعد الثلاثة، وهو تصميم يلبي تطلعات العائلات ويجمع بين التصميم المتطور والأبعاد الرياضية. وأعلنت الشركة من مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية، عن السيارة الجديدة لتوفر فرصة للجمهور للاطلاع على التصميم الجديد الذي يعكس رؤية الشركة ومخططاتها تجاه مستقبل سيارة«إنفينيتي» فئة«QX60»إلى جانب التعرف إ لى المقر الرئيسي الجديد لشركة صناعة السيارات العالمية.

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