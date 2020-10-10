«أوتوموبيلي لامبورجيني» تقدّم طراز «أوروس» الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتا أجاتا بولينييزي: ”الخليج 365” قدّمت «أوتوموبيلي لامبورجيني» طرازها «أوروس» الجديد الذي يحمل اسم «Urus Graphite Capsule»، مما يولّد فرصاً جديدة متميّزة للتعبير بقوّة من خلال الألوان والتجهيزات عبر المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV ) من «لامبورجيني». تُعدّ الألوان الخارجية الأربعة الجديدة غير اللامعة نمطية، وهي: Bianco Monocerus الأبيض، Nero Noctis الأسود، وGrigio Nimbus وGrigio Keres الرماديان.

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