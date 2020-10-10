شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الافتراضية إلى الواجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

ينتظر القطاع السياحي الوضع الطبيعي الجديد، والإجراءات الصحية المتبعة والتكهنات بين هنا وهناك، ويأمل العودة إلى الوضع القديم مرة أخرى. بالمقابل فالتكنولوجيا التي لا تتطلب في حد ذاتها قناعاً، ولا تخضع لقيود السفر، بدأت تتحرك على طول معدل نموها المتزايد.

من أبسط اجتماع في «زووم» إلى تجربة الواقع الافتراضي الأكثر تقدماً، تتكيف الطبيعة القاسية للبشرية مرة أخرى مع بيئتها. مثل الفيروس نفسه، تتغير صناعة السفر؛ لكنها تحتفظ بأهم عناصر البقاء الأساسية: الاتصال والتواصل والتنقل ولو بالمكان. صحيح أن الوباء أضر بالصناعة؛ لكنه أدى أيضاً إلى تسريع ظهور شكل جديد من أشكال المغامرة التقنية. لقد غيّرت التكنولوجيا الجديدة بواقعها الافتراضي تجربة الرحلات بأكملها، ولكن في الواقع، استخدمت العديد من الشركات السياحية ومناطق الجذب العالمية الواقع الافتراضي وطبقته على أدواتها الخاصة من قبل ظهور الوباء حتى.

جولة في «سبيكتروم أوف ذا سيز»

تقدم السفينة السياحية العملاقة «سبيكتروم أوف ذا سيز» من رويال كاريبيان، تجربة «سكاي باد» و«بنجي ترامبوليون» مع نظارات الواقع الافتراضي، كما يمكن للضيوف الاختيار بين 3 ألعاب افتراضية مثيرة أخرى.

يبدو أن تجربة الواقع الافتراضي والتكنولوجيا المعززة، تنبأت قبل سنوات بالواقع الذي نعيشه اليوم قبل موعده، فقد أوضحت رويال كاريبيان كيف يساعد التعرف إلى الوجه ومراقبة موقع الهاتف الخلوي على اصطحاب المسافرين بأمان على متن السفينة والإشراف عليهم بمجرد رفع المرساة.

فندق أتلانتس النخلة في دبي

يقدم فندق أتلانتس النخلة، في دبي جولة في الواقع الافتراضي تبدأ من المدخل الفاخر، وتتحرك عبر ردهة الاستقبال الكبيرة ذات الأعمدة الضخمة التي تتوسطها نافورة. ومن ثم تتحرك عبر جناح رويال بريدج الذي يضم ثلاث غرف نوم، وأسقف عالية ومكتبة وغرفة طعام تتسع ل16 شخصاً. وأفضل ما في الأمر هو العرض البانورامي لبحر العرب وأفق دبي.

ويفسح جناح بوسيدون تحت الماء نفسه تماماً لجولة افتراضية على أعلى مستوى. ويقدم المكان أيضاً تجارب الغوص والغطس، وبالنسبة لغير السباحين، قد تكون جولة افتراضية لهذه الميزة أفضل من الواقع.

متحف اللوفر في باريس

تتيح جولة متحف اللوفر الافتراضية استكشاف الآثار المصرية وبقايا خندق اللوفر وجاليري دي أبولون. هنا يمكنك مشاهدة الأعمال الفنية الشهيرة مثل: الموناليزا، وعذراء الصخور، وتاج نابليون.

رحلة فوق بركان هاواي

تقدم هذه الجولة الافتراضية الفريدة من «جوجل آرتس أند كلتشر» تجربة ما يشبه الطيران فوق بركان نشط في هاواي. يمكنك الاستمتاع بالمناظر البركانية من الأعلى ومشاهدة الآثار اللاحقة لانفجار عام 1959. توجد أيضاً قنوات ومسارات رائعة حفرتها الحمم البركانية، يمكنك استكشافها أيضاً.

حديقة يوسمايت - كاليفورنيا

على موقع «يوسمايت» الافتراضي، يمكنك تجربة السمات الطبيعية المميزة للحديقة الوطنية، ويمكنك أيضاً المشي داخل مناطق الغابات الكثيفة وزيارة شلالات يوسمايت الشهيرة، وهي الأعلى في أمريكا الشمالية.

رحلة سفاري مدهشة

يوفر موقع «وايلد إرث» الحائز عدة جوائز رحلة سفاري مدهشة يتم بثها مباشرة من البرية الإفريقية إلى منزلك.

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قد تضطر إلى الاستيقاظ في الساعة 5 صباحاً، لكن هذا أمر بدهي؛ لكونك ستقوم برحلة حقيقية داخل الأدغال من دون أن تتواجد بنفسك.

السفر في الفضاء مع «ناسا»

تجلب جولات الواقع الافتراضي من موقع «إكسوبلانيت» التابع لكالة ناسا أحلام السياحة الفضائية إلى الحياة. استناداً إلى البيانات المتاحة للعلماء من خلال ملاحظاتهم، تأخذك هذه الجولات إلى مجموعة من الكواكب المكتشفة بما في ذلك «كيبلر-16 بي» و«ترابيست-1 إي».

زيارة غابات الأمازون المطيرة

تعد غابات الأمازون المطيرة موطناً لمجموعة فريدة ومتعددة من التنوع البيولوجي. يمكنك معرفة كل شيء عن النباتات والحيوانات في المنطقة على منصة السياحة الافتراضية الشاملة «فيرتشوال رينفورست». وهي مناسبة للفصول الدراسية للأطفال؛ بسبب تصميم المنصة الاحترافي والمبدع.

المشي على سور الصين العظيم

من منا لا يحلم بزيارة سور الصين العظيم، الذي يعد من أهم محطات الجذب السياحي في العالم، وهو على قائمة أمنيات كثير من الناس.

حسناً، يمكن الآن القيام بذلك بشكل أسهل من أي وقت مضى مع جولات افتراضية تم تطويرها على موقع «تشاينا جايد»؛ لتتناسب مع أزمة فيروس كورونا.

الكولوسيوم العملاق في روما

يمكنك الآن مشاهدة الآثار الرومانية الرائعة باستخدام جولة بانورامية مقدمة من جوجل. خذ وقتك لاستكشاف أشهر مدرجات ومسارح إيطاليا «الكولوسيوم» وأنت على أريكتك المريحة داخل منزلك.

زيارة تمثال الحرية في نيويورك

سواء كنت ترغب في إحياء زيارة سابقة إلى تمثال الحرية، أو ترغب في القيام بذلك لأول مرة، فإن هذه الجولة الافتراضية، التي يوفرها موقع «إن بي إس» الأمريكي، تعد طريقة رائعة للذهاب إلى هناك. يمكنك معرفة كل شيء عن تمثال الحرية من خلال جولات 360 درجة ومقاطع الفيديو والصور.

سراديب الموتى في باريس

إذا كانت السياحة في أجواء مظلمة، أو استكشاف السراديب من الأمور التي تفضلها، فإن جولة افتراضية من خلال موقع «كاتاكومب باريس» أو سراديب الموتى في باريس قد تثير اهتمامك. تحكي لك الرحلة القصيرة عبر الإنترنت دروساً عن الجيولوجيا والمحاجر والهندسة المعمارية وقصصاً لمدافن تحت الأرض.

الحاجز المرجاني العظيم - أستراليا

عانى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا على يد صناعة السياحة في السنوات الأخيرة، فتقلص حجم الشعاب مما أثر سلباً في الحياة البحرية والنظم البيئية المحيطة بها؛ لذلك فإن أحد الحلول هو الاستعاضة عن الغوص المادي بآخر افتراضي من خلال هذه الجولة الافتراضية الرائعة والممتعة داخل جزيرة ويلسون عبر خرائط جوجل.

تسلق قمة جبل إفرست

تُعد قمة إفرست، إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى، من الأماكن التي تجذب هواة التسلق والسياح، ولكن تواجه هؤلاء عدة عوائق تحول بينهم وبين الوصول إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها نحو 9 كيلومترات. يمكن أن توفر الخريطة التفاعلية ثلاثية الأبعاد من موقع «إفرست ثري دي» فرصة تسلق الجبال ليس لها أي مثيل في الوقت الحالي.