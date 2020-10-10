«أمازون».. امتلاك السلطة على معظم البائعين والموردين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المحتمل أن تكون حصة أمازون في سوق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، لكن التقرير يقول إن التقديرات الأكثر مصداقية تضعها في حدود 50% أو أكثر.

يدعي الموظفون أن قوة سوق أمازون في أوجها عندما يتعلق الأمر بعلاقتها مع البائعين الخارجيين على منصتها.

وبحسب كاتبي التقرير، عملت أمازون بقوة على منع المنافسة في تعاملها مع البائعين الخارجيين الذين تصفهم الشركة بأنهم«شركاء»، لكن المستندات الداخلية تُظهر أنهم في الحقيقة «منافسون داخليون».

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جادلت أمازون في بيانات وشهادات مكتوبة بأنها تعتمد على بائعيها الخارجيين (بائعي الطرف الثالث) لتغذية منصتها، وأنه لن يكون من مصلحتها العمل ضدهم. ومع ذلك، يرد الموظفون بأن الدور المزدوج الذي تلعبه أمازون، كمشغل لسوقها الذي يستضيف البائعين الخارجيين، والبائع في نفس السوق، يخلق تضارباً متأصلًا في المصالح. يحفز هذا الصراع أمازون على استغلال وصولها إلى بيانات ومعلومات البائعين المتنافسين، من بين سلوكيات أخرى مانعة للمنافسة القانونية».

يزعم المؤلفون أيضاً أن أمازون وصلت إلى هيمنتها جزئياً من خلال الاستحواذ على مواقع منافسة وشركات من نفس المجال لتعزيز بيانات العملاء ودعم خنادقها التنافسية.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان: «تجذب جميع المنظمات الكبيرة انتباه المنظمين، ونحن نرحب بهذا التدقيق. لكن الشركات الكبيرة ليست هي المهيمنة بحكم التعريف، والافتراض القائل إن النجاح لا يمكن إلا أن يكون نتيجة سلوك مضاد للمنافسة هو افتراض خاطئ ببساطة». وأضاف، «سيكون لهذا التفكير الخاطئ التأثير الأساسي في إجبار الملايين من تجار التجزئة المستقلين على الخروج من المتاجر عبر الإنترنت، وبالتالي حرمان هذه الشركات الصغيرة من واحدة من أسرع الطرق المتاحة للوصول إلى العملاء وأكثرها ربحية. وبالنسبة للمستهلكين، ستكون النتيجة خيارات أقل وأسعار أعلى».